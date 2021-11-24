Американський актор, зірка нового блокбастера «Дюна» Тімоті Шаламе наробив шуму в мережі забавним образом з нового фільму, в якому він знявся.
Як передає Politeka.net, нещодавно на екрани вийшов фільм "Французький вісник", який активно обговорюють на фан-сторінках молодого актора.
"Казковий світ Уеса Андерсона як і раніше барвистий і яскравий, як прекрасний сон. В який, я, до слова, мало не провалилася хвилині на 20. Підбадьорила тільки поява Шаламе на екрані. Я упереджена, історія про студента Джефереллі (Тімоті Шаламе) і журналістку Люсінду Кременц (Френсіс Макдорманд) єдине, що мені сподобалося", - зазначила фанатка.
На фото Шаламе постав кошлатим з сигаретою в зубах. У коментарях шанувальники також стали обговорювати фільм і робити компліменти Шаламе.
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"Уес - це дуже на любителя, але я до конвульсій і мурашок люблю його, кожну секунду", «Поклавши руку на серце, у Андерсона всі фільми сценарно слабенькі, але візуал!", "Тімоті просто чудовий", "що за божевільний хлопець?",- пишуть користувачі Мережі.
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