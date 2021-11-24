Відома реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Савраненко) похвалилася своїм образом, влаштувавши фотосесію в столичному метрополітені.

Як пише Politeka.net, артистка показала кадри на своїй сторінці в Інстаграм.

Зазначимо, Alyona Alyona любить вразити публіку епатажними кадрами, наслідуючи світових знаменитостей, або нехтуючи одягом. Однак на цей раз артистка навпаки вирішила похизуватися своїм аутфітом.

«Народ, як вам мій лук? Мені дуже подобається», - написала реп-виконавиця в новому пості.

Alyona Alyona позувала в одязі характерного для неї спортивного стилю на платформі київського метро.

Кадри, які виклала Alyona Alyona, викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

«І правильно... а чого тут соромитись👍», «Однозначно краще, ніж у пробці стояти», «Не їздять, а лиш фоткаються і вдають вид що типу їздять», «Примадонна метровська», «Лук просто топ. Крута малишка», «Красуня, як завжди», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Alyona Alyona розповіла, чим займається наодинці з собою.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona зізналася, що всередині неї живе дитина.

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