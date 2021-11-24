Відома балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар показала себе в ролі викладача балету в залі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, яка очолила Київський державний хореографічний коледж, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка виклала чорно-біле відео, на якому вона, власне, займається танцями з дітьми.

Як видно на кадрах, Катерина сидить в балетному залі разом з іншими викладачами і під музику керує заняттям. Перед камерою балерина з'явилася в чорних мереживних колготках і світлому в'язаному платті оверсайз. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вигляд.

"Творчо-робочий процес в ksbc_official", - підписала сторіс Кухар.

Нагадаємо, Кухар показала незвичну сторону своєї роботи, вразивши українців: "Хочеться подякувати за те, що ви є".

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