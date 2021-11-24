Українська співачка Анастасія Приходько, яка була найжорсткішою і найсуворішою суддею шоу "Співають всі", ошелешила різким висловлюванням з приводу жінок.

Як передає Politeka.net, в Instagram Приходько традиційно показала свій вечір. Раніше артистка розповідала, що щодня готує своїм дітям і чоловікові різні страви. За словами артистки, її діти часто просять різну їжу, тому їй доводиться готувати для всіх.

Цього разу Анастасія Приходько показала, як приготувала м'ясні биточки і сирники. Співачка не упустила можливості вкольнути тих жінок, які не звикли до щоденних домашніх клопотів.

"Терпіти не можу жінок, які наварюють 7 літрів борщу на тиждень! Роблять овочеві рагу в тазі, і 2 кг рису на рік в каструлі. Я готую всім за бажанням і кожен божий день! Так, я втомлююся! Але це і є Л-любов", - зазначила Приходько.

Вона також поцікавилася у прихильниць, чи готують вони їжу на тиждень вперед. Більшість з підписників відповіли, що ні.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько не залишила від хейтерів мокрого місця:"не заздріть".

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