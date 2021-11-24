Українська співачка Анастасія Приходько, яка була найжорсткішою і найсуворішою суддею шоу "Співають всі", ошелешила різким висловлюванням з приводу жінок.
Як передає Politeka.net, в Instagram Приходько традиційно показала свій вечір. Раніше артистка розповідала, що щодня готує своїм дітям і чоловікові різні страви. За словами артистки, її діти часто просять різну їжу, тому їй доводиться готувати для всіх.
Цього разу Анастасія Приходько показала, як приготувала м'ясні биточки і сирники. Співачка не упустила можливості вкольнути тих жінок, які не звикли до щоденних домашніх клопотів.
"Терпіти не можу жінок, які наварюють 7 літрів борщу на тиждень! Роблять овочеві рагу в тазі, і 2 кг рису на рік в каструлі. Я готую всім за бажанням і кожен божий день! Так, я втомлююся! Але це і є Л-любов", - зазначила Приходько.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Нове нещастя сталося з актрисою Світличною, прогноз невтішний: "Вже ніколи не..."
Пішов з життя народний артист України: "один з кращих в сучасності"
Огневич несподівано звернулася до Хветкевича, якого вигнала з "Холостячки": "Андрій, я дуже..."
"Мастер Шеф", глядачі збунтувалися після чергового рішення суддів, хто вилетів: "Найгірший сезон"
Вона також поцікавилася у прихильниць, чи готують вони їжу на тиждень вперед. Більшість з підписників відповіли, що ні.
Нагадаємо, що Анастасія Приходько не залишила від хейтерів мокрого місця:"не заздріть".
Як повідомляла Politeka, Приходько розповіла про вікові зміни: "починаєш відчувати все більше...".
Також Politeka писала, що Приходько зізналася, що відчуває до Камінської з "НеАнгелів": "ненавиджу!".