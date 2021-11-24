Дружина відомого гумориста і актора, зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія вирішила поділитися зі своїми прихильницями мудрістю.

Як передає Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала селфі, звернувшись до українок. За словами Вікторії, життя - це постійна боротьба, і треба боротися насамперед зі своїми страхами. Жінка впевнена, що перший крок для досягнення гармонії – це боротьба зі страхами.

"Не секрет, що злість і ненависть руйнують наше життя і роблять нас нещасними! Але чи варто раз у раз ускладнювати собі життя?",- звернулася жінка до шанувальників.

За словами Вікторії Ткач, потрібно змінити сприйняття і навчитися дивитися на проблему під іншим кутом.

Вона порадила шанувальникам знаходити у всьому позитив. Навіть у негативних моментах. Вікторія впевнена, що щастя приходить у процесі, у дорозі до досягнення мети.

"Святкуйте ці перемоги, адже саме з них складається справжнє щастя!",- заявила вона.

"Красива", «красуня, колечко дуже красиве», «Фотка бомба», "Ви шикарно виглядаєте", "Але ж так і є. Дуже красиве фото", "Богиня", «неймовірна жінка», "ви таке сонечко", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Вікторія Ткач здивувала перетворенням після відпустки: "а ось і результат...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з коханою дружиною похвалилися відпусткою: «Кайф взагалі».

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