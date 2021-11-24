Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно народила третього сина, знову покинула Україну, полетівши у відрядження в теплі краї.

Як передає Politeka.net, 38-річна Осадча веде дуже насичене світське життя, незважаючи на те, що зовсім недавно знову стала мамою. Вона часто літає за кордон на зйомки, встигаючи при цьому побути з сім'єю.

У себе в Instagram артистка показала, що знову покинула Україну, і запропонувала шанувальникам вгадати, куди летить цього разу. Багато хто проголосував за Париж, але Осадча зізналася, що полетіла зовсім в інший бік.

"Більшість проголосували за Париж. Але в Парижі Юрій Горбунов. А я в Дубай", - зізналася зірка, пояснивши, що вони з чоловіком роз'їхалися по роботі в різні боки.

Зірка зазначила, що з холодного Києва вона знову помчала в літо. У Дубай зараз 27 градусів тепла. Артистка покрасувалася в готельному номері і похвалилася своїми планами.

"Привіт Літо. Є шанс, що купальник дістану", - заявила вона.

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