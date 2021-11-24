Українська співачка Соня Кей, яка є племінницею легендарної артистки Софії Ротару, показала, як святкує день народження в сімейному колі.

Як передає Politeka.net, в Instagram у молодої зірки з'явилося відео торжества. Вона святкувала день народження в ресторані, де їй піднесли подарунок від шеф-кухаря.

У коментарях Соні залишили масу приємних і теплих слів. Не обійшлося без питань. Шанувальники помітили, що на святі були всі родичі дівчини, але Ротару не було.

"Рідня в зборі)", "Сонечка, з Днем Народження! Нехай життя твоє завжди буде наповнена любов'ю, радістю, натхненням! Нехай мрії збуваються, цілі досягаються, бажання виконуються! Тепло тебе обіймаю!", "Класно відзначаєте!!! Гарного вечора!", "Де Софія Михайлівна?! Всі такі красиві", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 31-річна Соня Кей з 2012 року будує кар'єру співачки, але стати популярною їй досі не вдається.

Нагадаємо, що Соня Кей розповіла про знущання, які терпіла:"у мене були синці".

Як повідомляла Politeka, Соня Кей показала, чим її побалував знаменитий чоловік:"спасибі коханому".

Також Politeka писала, що Соня Кей в яскравому костюмі змусила милуватися своїми формами:"Так стрункіша".