Відомий український шеф-кухар і ресторатор, переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів шанувальникам про свої мрії.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік зазначив, що в дитинстві завжди із захопленням дивився на готель у фільмі «Один вдома», не підозрюючи, що всередині нього зароджувалося бажання.

"А коли дорослим побачив Похмілля у Вегасі, то все зрозумів. Розуміння це полягало у наступному: я хочу пожити у готелі з величезним широким номером. От прям щоб дух перехоплювало від простору. І напередодні своїх 35ти років я про це своє хлопчаче бажання згадав. Подивився на того восьмирічного Євгена та сказав йому «парєнь, мріяв? значить, все організую». В цьому, напевно, і є прекрасність у тому, щоб бути дорослим", - поділився своїми враженнями Клопотенко.

За його словами, свій день народження він відсвяткував з друзями в Києві, після чого полетів до Львова в готель мрії.

"Я з того номера навіть не виходив. Там хочеться народитися, прожити довге щасливе життя і померти. Весь інший світ не потрібен. Два джакузі, камін, величезне ліжко, телевізор, тераса з оглядом на весь красивий старий Львів, спальня, кабінет, найм’якіші меблі, з якими моєму тілу тільки доводилося взаємодіяти, СПА, lobby bar", - похвалився Клопотенко.

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