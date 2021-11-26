Телеведуча Катя Осадча, яка полетіла з України, показала, як насолоджується сонцем і похвалилася фігурою після пологів.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою і дружиною Юрія Горбунова. Нещодавно зірка народила третього сина, але вже повернулася до роботи. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Катя опублікувала серію сторісів, в яких показала, куди полетіла.

"Більшість проголосували за Париж, але в Парижі Юрій Горбунов, а я в Абу Дабі, ОАЕ", - написала Катя.

На ще одному сторіс Катя показала, як змінилася погода. На першому фото був Київ в снігу, а на другому басейн і зелені дерева.

Після цього Катя позувала перед дзеркалом, хвалячись фігурою у футболі

"Привіт, Літо. Є шанс, що купальник дістану. 26 градусів", - написала Катя під фото.

На ще одному записі Осадча була вже в купальнику, насолоджуючись теплою водою в басейні.

"Done (виконано, - прим. ред.) Доброї ночі", - написала Катя.

Нагадаємо, Осадча з Горбуновим покинули Україну, роз'їхавшись в різні боки

А ще Politeka писала, Осадча засвітила свій "казковий" особняк по сусідству з Каменських і Потапом

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" в шкіряному вбранні вразила виглядом на публіці



