Хто б міг подумати, що вона зробить це!

Кейт Міддлтон, королівська мама трьох дітей, відвідала лондонську середню школу, де здивувала, як учнів, так і директора Луїзу Воден, несподівано приєднавшись до уроку.

Восьмикласники у віці 12 і 13 років якраз проходили ази нейробіології і вивчали розвиток мозку людини, пише видання People.

"Я ніколи не думала, що вона зробить це! Вона була абсолютно природною. Їй було дійсно цікаво те, що вони говорили, і їх думки про матеріали, які вони вивчали. Вона була дуже залучена", - розповіла директор.

Також вона зазначила, що Кейт Міддлтон зуміла привернути до себе учнів і дати їм відчути себе з нею вільно, «читаючи мову їх тіла і знаючи, хто, можливо, трохи вагається і нервує».

"Вона задавала питання мовою, яку вони розуміють. Вона дійсно займалася з ними і задавала відмінні питання", - сказала Воден.

Наприкінці візиту Кейт Міддлтон сказала класу, що вона була "дуже вражена" знаннями, отриманими в класі, і похвалила їх за їх роботу.

"Ви дійсно молодці. Мені було дуже цікаво. Це моя справжня пристрасть. Дізнаватися про мозок немовлят, про те, як розвивається наш дорослий мозок і як наше раннє дитинство впливає на дорослих, якими ми стаємо», - сказала вона.

Kate in the classroom! Back to school for the Duchess of Cambridge as she joined London students for a science lesson | Daily Mail Online https://t.co/qto8C1d7cE — Rebecca English (@RE_DailyMail) November 24, 2021

Велика частина громадської роботи Кейт Міддлтон за останні 10 років була зосереджена на тому, як проблеми, такі як залежність, розпад сім'ї, погане психічне здоров'я, самогубства і бездомність, можуть йти корінням йдуть в самі ранні роки життя людини.

Ставши мамою 8-річного принца Джорджа, 6-річної принцеси Шарлотти і 3-річного принца Луї Кейт Міддлтон зосередилася на питаннях благополуччя дітей.

«Коли я тільки починала - і я багато чому навчилася за короткий період часу, працюючи з організаціями, - я сама була дуже наївна як батько, щодо того, наскільки важливі саме ранні роки для майбутнього дітей», - говорила Кейт в 2019.

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