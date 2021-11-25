Відомий музикант і виконавець Андрій Хливнюк з Бумбокс виклав в мережі стильне фото і звернувся до шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак, лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк після прем'єри нового хіта та кліпу "Імперії падуть" звернувся до шанувальників. Артист виклав у своєму Instagram стильне фото, а в підписі до нього призначив "зустріч" всім фанатам своєї творчості.

На знімку Андрій зображений в цікавій локації, з палаючим на тлі неоновим факелом, він стоїть біля стійки з двома мікрофонами і дивиться кудись убік. Перед камерою музикант з'явився в темних брюках і бежевому теплому светрі, а зверху накинув модну куртку кольору хакі, завершує образ чорна кепка на голові.

У підписі до публікації Хливнюк звернувся до шанувальників: "Сьогодні, 25 листопада, о 20:00 на YouTube-каналі Бумбокс, Андрій Хливнюк у прямому ефірі коментує Ваші коментарі до кліпу "Імперії падуть". Не забудьте зарядити смартфон".

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