Український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав, від кого успадкував талант - відео облетіло Мережу.

Так, 39-річний Влад Яма опублікував свіжі кадри в соцмережі TikTok, на яких постав разом зі своїм батьком Миколою Петровичем і сином Леоном, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Яма вирішив підкорити TikTok-тренди всією сім'єю. Танцюрист з батьком і сином виконав запальний танець під пополярну пісеньку про "банан".

"Вчитися ніколи не пізно", - підписав він відео.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Синочок-копія дідусь 😍"; "який дебілізм"; "тато 🔥"; "Superrr!!😍 "; "Орли"; "Видно, що син і тато танцюристи!"; "Дідусеві перше місце"; "синок супер, дід ульот".

Відзначимо, батьки Влада Ями живуть у Запоріжжі, звідки родом і сам суддя "Танців з зірками". Микола Петрович працював начальником відділу освіти Ленінської райадміністрації в Запоріжжі.

Хореограф, який вже давно живе в Києві, частенько приїжджає в гості до батьків, нерідко з дружиною і сином.

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