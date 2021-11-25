Відома українська ведуча Маша Єфросініна розповіла, що отримала запрошення на сольний концерт від чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська телеведуча Маша Єфросініна розповіла, що отримала запрошення на концерт від Володимира Дантеса, разом із яким була суддею та тренером на шоу "Ліга Сміху". Так, Єфросініна показала, що Дантес прислав їй букет білих тюльпанів та озвучила текст запрошення.

"Машо, запрошую тебе на свій перший сольний концерт. Не даруй мені квіти на концерті, дай подарувати тобі квіти просто так", - написав Дантес у запрошенні.

Єфросініна була вражена пропозицією співака та звернулася до його дружини – Наді Дорофєєвої.

"Надінька, тобі пощастило", - сказала Маша.

Нагадаємо, що Маша Єфросініна та Володимир Дантес були суддями та тренерами у гумористичному шоу "Ліга Сміху". Так, переможцем восьмого сезону стала команда з Тернополя "В активному пошуку", тренером якої був Володимир Дантес.

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