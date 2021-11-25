Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про реліз зіркової дружини і розповів, як підписав її у себе в телефоні.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним вітчизняним артистом. Зірка випустив новий альбом і готує два великих концерти, які пройдуть вже зовсім скоро. Надя Дорофєєва теж радує українців новими піснями і нещодавно презентувала Mood-відео на нову роботу"я не твоя перша". Володимир вирішив допомогти зірковій дружині і опублікував сторіс в Instagram, розповівши про прем'єру.

"У моєї Наааді (так вона підписана в телефоні) вийшла сьогодні красива і дуже в душу робота. В наступному сторіс прикріплюю посилання. А я поїхав готуватися до зустрічі з вами 1 і 2 грудня", - написав Володимир.

На фото, яке Дантес прикріпив до публікації, Володимир стояв перед дзеркалом і зробив селфі.

На другому сторіс Дантес показав шматочок відео з Надею і додав посилання на Ютуб. На відеохостингу відео зібрало вже майже 50 тисяч переглядів.

"Мене мурашки пробивають до кісток... І сльози оселилися на віях", - написано було під кадрами.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва з Гулькою на голові і довгим шарфом спантеличила зовнішнім виглядом

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва, яка дружить з екс-дружиною Потапа, розповіла про свої гонорари

Також Politeka писала, що Дантес позбувся зайвого одягу і показав, як чекає Дорофєєву



