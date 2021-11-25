Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав на наочному прикладі, який одяг вважає правильним, поділившись відповідними кадрами в своєму Instagram.
Як пише Politeka.net, комік поділився новими сторіз, повеселивши своїх передплатників.
На кадрах поруч з Кошовим можна побачити відомого українського телеведучого і гумориста Сергія Середу, який одружений на співачці MamaRika. Шоумен порадував свого колегу Кошового своїм вбранням.
На відео Середа підходить до кошового, і той пропонує колезі продемонструвати глядачам, у що він одягнений.
"Давай, Сірий, роблячи раз, роби два, роби три. Оп, бачили? Це красиво. Ось людина правильні речі носить, не те що деякі. Красиво, Серьож", - вимовляє Кошовий.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Переможця Холостячки "розкусили" після знайомства Огневич з його батьками: "Пора завершувати шоу"
Відомого актора відвезли на "швидкій", лікарі борються за його життя: "Перестав реагувати на..."
Холоди увірвуться в Україну і проженуть залишки тепла: що буде з погодою в грудні
Вірус не відступає, у МОЗ назвали одне з найсерйозніших ускладнень: симптоми і фактори ризику
Середа в цей час розстібає свою толстовку і демонструє білу футболку із зображенням самого Євгена і написом: "Поверніть Кошового".
"Це ж це... "Дольче Жекана", - пояснив Середа.
Кошовий явно оцінив його почуття стилю і назвав цю футболку "правильною".
Судячи з підпису, справа відбувалася на зйомках Improv Live Show. Раніше ведучим цього проекту був Кошовий, проте його змінив Олександр Педан.
Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" відхопив після нового фото з дочкою.
Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з "Квартал 95" здивувала виглядом після салону краси.
Також Politeka писала, що українці ополчилися проти зірки "Квартал 95" Кошового.