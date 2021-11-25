Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав на наочному прикладі, який одяг вважає правильним, поділившись відповідними кадрами в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, комік поділився новими сторіз, повеселивши своїх передплатників.

На кадрах поруч з Кошовим можна побачити відомого українського телеведучого і гумориста Сергія Середу, який одружений на співачці MamaRika. Шоумен порадував свого колегу Кошового своїм вбранням.

На відео Середа підходить до кошового, і той пропонує колезі продемонструвати глядачам, у що він одягнений.

"Давай, Сірий, роблячи раз, роби два, роби три. Оп, бачили? Це красиво. Ось людина правильні речі носить, не те що деякі. Красиво, Серьож", - вимовляє Кошовий.

Середа в цей час розстібає свою толстовку і демонструє білу футболку із зображенням самого Євгена і написом: "Поверніть Кошового".

"Це ж це... "Дольче Жекана", - пояснив Середа.

Кошовий явно оцінив його почуття стилю і назвав цю футболку "правильною".

Судячи з підпису, справа відбувалася на зйомках Improv Live Show. Раніше ведучим цього проекту був Кошовий, проте його змінив Олександр Педан.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" відхопив після нового фото з дочкою.

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з "Квартал 95" здивувала виглядом після салону краси.

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