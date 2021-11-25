Актриса Ольга Сумська, яка отримава звання народної та заслуженої артистки України, показала новий образ, опублікувавши кілька сторіс в Instagram.
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною актрисою, яка майже 40 років радує своєю грою в театрі і кіно. 55-річна зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових сторіс Ольга Сумська була з патчами під очима. Як можна помітити, актриса була зовсім без косметики.
"На зйомки", - написала Ольга.
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На наступному сторіс Ольга була вже в образі. Сумська одягла незвичайний капелюх і рукавички. На ще одному фото зірка була вже з актрисою Аліною Коваленко.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікаціями в сторіс Instagram. Все тому, що в даному розділі соціальної мережі немає подібних інструментів для взаємодії.
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