Актриса Ольга Сумська, яка отримава звання народної та заслуженої артистки України, показала новий образ, опублікувавши кілька сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною актрисою, яка майже 40 років радує своєю грою в театрі і кіно. 55-річна зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На нових сторіс Ольга Сумська була з патчами під очима. Як можна помітити, актриса була зовсім без косметики.

"На зйомки", - написала Ольга.

На наступному сторіс Ольга була вже в образі. Сумська одягла незвичайний капелюх і рукавички. На ще одному фото зірка була вже з актрисою Аліною Коваленко.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікаціями в сторіс Instagram. Все тому, що в даному розділі соціальної мережі немає подібних інструментів для взаємодії.

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