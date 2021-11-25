Українська співачка Злата Огневич, що стала головною героїнею шоу» Холостячка", яке вже наблизилося до півфіналу, показала собі в сміливих образах.

Як повідомляє Politeka.net, кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, і зробила цікаве зізнання.

"Кожна зустріч-невипадкова. Я вірю в тяжіння людей і крутий результат, який виникає після такого тяжіння», - зазначила Злата Огневич.

Також Злата Огневич розповіла, про те, як приймає рішення.

"Знаєте, як я себе тепер перевіряю? Закриваю очі і ловлю відчуття - якщо всередині відчуваю «розширення», погоджуюся або беру «на подумати». Якщо ж навпаки-все стискається всередині, я навіть не розглядаю. Це дуже добре працює", - розповіла"Холостячка".

Злата Огневич викликала захоплення користувачів мережі.

Нагадаємо, переможця Холостячки "розкусили" після знайомства Злати Огневич з його батьками: "Пора завершувати шоу»

Як повідомляла Politeka, фаворит " Холостячки "Злати Огневич зізнався, скільки жінок у нього було після розлучення:"не можна розчинятися".

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