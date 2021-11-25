У новому випуску шоу "Маска" зірковим детективам вдалося відгадати, хто ховається в костюмі Кажана, проте деякі інші персонажі виявилися не так очевидні.

У п'ятому випуску гіпершоу" Маска " розкрили особистість Кажана. Виявилося, що весь цей час в костюмі одночасно милого і моторошного персонажа був відомий український актор Остап Ступка.

Водночас щодо деяких інших персонажів глядачі і зоряні детективи не так одноголосні.

Так, на офіційній сторінці проекту в Instagram, глядачів запитали. Хто може ховатися в костюмі Тигра. І запропонували варіанти-Євген Кот, Макс Барських або Артем Пивоваров.

"Круто було б якщо Пивоваров«,» Маска дуже загадкова«,» актор на зразок Тритенко", "Женя Кот", "Алексєєв", "Олег Скрипка", "Артур Логай", "Женя Кот – котик, який хоче стати Тигром. Хто знає, який знак Зодіаку і хто за гороскопом Женя", "як би смішно не звучало - Іво Бобул", - розійшлися в думках користувачі Мережі.

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