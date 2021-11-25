Відома українська співачка Анастасія Приходько приміряла ультракоротку сукню, продемонструвавши шанувальникам образ, і задумалася про схуднення.
Як пише Politeka.net, зірка, яка запам'яталася багатьом як найсуворіша суддя проекту "Співають всі", подражнила фанатів новими кадрами у своїх сторіз. Так, Приходько показала, як збирається на зйомки, приміряючи незвичні образи.
Вона опублікувала фото, на якому стояла перед дзеркалом в чорній сукні з ультракороткою спідницею, повністю відкриває її ноги. Варто відзначити, що зазвичай співачка вибирає куди більш стримані вбрання.
"Збираюся на зйомку. Не сильно коротко", - поцікавилася у своїх підписників Приходько.
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Пізніше вона показала себе вже в машині і зізналася, що наряд довелося змінити.
"Все-таки на вулиці холодно і я вирішила надіти штани. А можна було куди-небудь піти в коротюсенькому...взагалі поки нічого так виглядаю-мати трьох дітей", - похвалилася співачка.
У той же час вона зазначила, що їй потрібно трохи скинути вагу.
"Але ніжки треба щоб трохи схудли...взагалі треба схуднути. Треба встати на ваги...завтра з ранку встану-зважуся. Якщо щось там буде критично, будемо з вами сидіти на дієті. Треба контролювати!", - пообіцявши Приходько.
Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько різко висловилася про жінок.
Як повідомляла Politeka, суддя "Співають всі" Приходько вирішила не мовчати про те, як змінилася з віком.
Також Politeka писала, що Приходько, таємно народила сина, показала всіх своїх дітей разом.