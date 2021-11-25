"Поки нічого так виглядаю"

Відома українська співачка Анастасія Приходько приміряла ультракоротку сукню, продемонструвавши шанувальникам образ, і задумалася про схуднення.

Як пише Politeka.net, зірка, яка запам'яталася багатьом як найсуворіша суддя проекту "Співають всі", подражнила фанатів новими кадрами у своїх сторіз. Так, Приходько показала, як збирається на зйомки, приміряючи незвичні образи.

Вона опублікувала фото, на якому стояла перед дзеркалом в чорній сукні з ультракороткою спідницею, повністю відкриває її ноги. Варто відзначити, що зазвичай співачка вибирає куди більш стримані вбрання.

"Збираюся на зйомку. Не сильно коротко", - поцікавилася у своїх підписників Приходько.

Пізніше вона показала себе вже в машині і зізналася, що наряд довелося змінити.

"Все-таки на вулиці холодно і я вирішила надіти штани. А можна було куди-небудь піти в коротюсенькому...взагалі поки нічого так виглядаю-мати трьох дітей", - похвалилася співачка.

У той же час вона зазначила, що їй потрібно трохи скинути вагу.

"Але ніжки треба щоб трохи схудли...взагалі треба схуднути. Треба встати на ваги...завтра з ранку встану-зважуся. Якщо щось там буде критично, будемо з вами сидіти на дієті. Треба контролювати!", - пообіцявши Приходько.

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько різко висловилася про жінок.

Як повідомляла Politeka, суддя "Співають всі" Приходько вирішила не мовчати про те, як змінилася з віком.

Також Politeka писала, що Приходько, таємно народила сина, показала всіх своїх дітей разом.