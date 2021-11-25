Відома блогерка і переможниця "Холостяка" з Заливако Анна Богдан поділилася незвичайним фото і закликала брати участь в її конкурсі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка і кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівним фото, а в підписі до нього розповіла про новий етап свого благодійного розіграшу.

На фотографії Анна відображена у світлій кімнаті з коричневим шкіряним кріслом, на спинку якого присіла, повернувшись спиною до фотографа. Перед камерою вона з'явилася в елегантному чорному платті, яке підкреслило фігуру і оголило витончену спину. Волосся дівчини зібрані в цікаву зачіску, а обличчя майже не видно.

У підписі до публікації Богдан написала: "Чудес багато не буває. Сьогодні ми хочемо оголосити не тільки про старт третього етапу нашої благодійної акції "Сім чудес для наших дітей", а ще про одну нашу ідею: зробити свято для тих дітей, в чиєму житті так мало чудес – дітей з дитячих будинків. Саме тому скоро ми зберемо багато подаруночків, які так люблять діти, і вирушимо до них у гості, де влаштуємо для них свято".

Шанувальники тут же почали коментувати нове фото красуні: "Прекрасне диво!", "Яке фото", "Вірю в чудеса! Хочу подарунок для моїх дітей", "Хочу диво. Спасибі вам за те, що робите", "Чудеса навколо", "Хочу виграти подаруночок для онука", "Красиве фото".

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