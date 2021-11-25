Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила нову пісню" Я не твоя перша", показала ефектний танець, записавши Відео для Тікток.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва випустила нову пісню" Я не твоя перша", яка є кавер-версією хіта групи t.A.T.u"Подаруй мені любов". Зірка вже опублікувала mood-відео на пісню, яке опублікувала у себе на Ютубі. Ролик зібрав майже 100 тисяч переглядів і зібрав понад 7 тисяч лайків. Не забуває Надя і про Тікток, де ділиться найцікавішим.

На новому відео Надя була у футболці та джинсах. зірка танцювала, радуючи рухами. Також Дорофєєва засвітила фарбоване пасмо волосся.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ооо, новий колір", "я перед дзеркалом"," чому зараз скрізь ця пісня", " Почекай, вже перефарбувала пасмо?", "Що за крута футболка? Ну і Надя Незрівнянна".

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