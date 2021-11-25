Дружина хореографа та судді "Танців з зірками" Влада Ями Ліліана показала, як підтримує свою фігуру в ідеальній формі.

Як пише Politeka.net, Влад і Ліліана більше 10 років разом, але вирішили узаконити відносини тільки в 2015 році. У пари є син Леон, якого вони показали тільки в кінці 2020 року. До цього обличчя хлопчика сім'я вирішила не показувати. Ліліана Яма, як і Зірковий хореограф, веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

В новис сторіс Ліліана Яма показала, як їх син Леон займається плаванням.

При цьому поки у хлопчика йде заняття Ліліана Яма також не стала втрачати часу. Вона показала, які вправи виконує для підтримки фігури. Зокрема в це тренування увійшли присідання присідання з бодібаром, випади і хитання Преса.

Відзначимо, в підтримці фігури велику роль відіграє харчування. Так Ліліана Яма поділилася рецептом салату, який можна їсти на ніч.

Раніше повідомлялося, Влад Яма з "Танців з зірками" в жіночому одязі влаштував незручну зйомку з дружиною: "так, сім'я в курсі..."

Також, поповнення в родині ями, суддя "Танців з зірками" повідав, як змінилося його життя: "до останнього впирався"

Politeka розповідала, суддя "Танців з зірками" Влад Яма розговорився, хто назавжди змінив його життя: "спасибі..."