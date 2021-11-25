Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука показала несподівані фото зі свого архіву, на яких засвітила, як виглядала раніше.

Як пише Politeka.net, Христина Гірняк поділилася старими фото у своїх сторіз.

Як відомо, Христина працює нотаріусом, проте відтоді як вона вийшла заміж за Остапчука, вона стала активніше вести свій блог в Instagram, набравши вже більше 100 тисяч передплатників. Зараз Гірняк перетворилася на повноцінну медійну особистість, і частенько миготить на світських тусовках.

У серії нових публікацій дружина Остапчука вирішила розкрити себе з нового боку. Спочатку вона опублікувала чорно-біле фото, яке зробили, коли Христина була ще зовсім маленькою.

"Знайшла фото себе маленькою. Така пухляк була", - підписала знімок Гірняк.

На наступному чорно-білому фото дівчинка вже була трохи постарше, але теж явно дошкільного віку. На ній було миле плаття з мереживами, а в руках вона тримала ляльку.

"Такі маленькі ручки дбайливо обіймали лялечку", - написала Христина.

Ще на одному знімку маленька Гірняк стояла поруч з собакою. Вона була одягнена в милий дитячий костюм зі спідницею, а волосся дівчинки були зав'язані в два хвоста.

"Знайомтеся – я блонда і мій вірний друг Джек! Ох ми з ним чудили і любили один одного!», - написавши Гірняк.

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