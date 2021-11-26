Відомий ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво чесно розповів про те, якими бачить українців, і що його дивує в нашому народі.

Як відомо, 49-річний шеф-кухар народився і виріс в Колумбії. Пізніше він поїхав працювати в Канаду, потім встиг помандрувати по світу і лише після цього осів в Україні.

Як пише Politeka.net, у нових сторіз Хіменес-Браво зізнався, що зрозуміти культуру і мову українців йому спочатку було дуже важко.

"Розповісти, як я бачу Україну і українців сьогодні?", - звернувся до шанувальників шоумен.

Почати Ектор вирішив з хорошого.

"Я дуже люблю, що українці-дуже-дуже відкриті! І вони завжди говорять від серця. Якщо мені потрібно допомогти, українці завжди хочуть допомагати-без проблем!", - розповів шеф-кухар.

Він зізнався, що в інших країнах люди поводяться по-іншому.

"В інших країнах все по-іншому. В інших країнах люди теж добрі, але таке відчуття, що вони надягають маску, правда?", - поділився своїми враженнями Хіменес-Браво.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська насмішила Хіменеса-Браво своєю "бабусиною" поведінкою.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, що його дивує в українцях.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво назвав причину свого безсоння і тремтячих рук.