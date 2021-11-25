Молода наречена 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності, здивувала визнанням.

Як пише Politeka.net, в Instagram Іванна вирішила поговорити про забобони, які супроводжують вагітних.

"Забобони на рахунок вагітності, як мене це дістало! Не можна фарбувати волосся, не можна обстригати волосся, ти що їси роли (суші)? Вагітним не можна їх їсти. Те, що не можна стригтися це найцікавіше? Що я зроблю цим дитині? Нічого! Фарбувати волосся-це дуже шкідливо, а саме дихати тією хімією, але фарба без аміаку дозволяється", - зазначила дівчина.

За словами Іванни, роли і суші не можна їсти, якщо в них присутня сира риба.

"А інші роли, що пройшли термічну обробку можна, і в них немає нічого шкідливого! А ви як думаєте, вірити цим забобонам?",- звернулася до шанувальників Іванна.

Додамо, що молоді люди активно готуються до поповнення в родині.

Нагадаємо, що Іванна зіткнулася з новою проблемою під час вагітності: «Думала, що все, коньки відкину».

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