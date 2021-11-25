Співачка Оля Полякова вразила Андрія Данилка та Олега Винника своїми новими витівками на шоу «Маска» на очах у глядачів.
Як пише Politeka.net, відео з добіркою кумедних кадрів з'явилося на сторінці проекту в Instagram. Як відомо, Полякова, Данилко, Винник, Настя Каменських і Дзідзьо виконують ролі зіркових детективів у шоу «Маска». При цьому знаменитості не тільки відгадують учасників, а й постійно жартують між собою.
Так, у новому випуску Полякова відзначиться відразу декількома витівками.
В одному з опублікованих уривків мова зайшла про незвичайні експерименти з їжею.
"Я теж їв котячий корм", - зізнався ведучий шоу Володимир Остапчук.
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"Я їв не сухий, я їв консерву!",- відповів Дзідзьо.
Полякова також вирішила "вставити свої п'ять копійок":
"А я ще й на лоток ходила", - вимовила співачка, злегка сідаючи в своєму рожевому костюмі з заячими вушками.
Сидячий поруч Андрій Данилко виглядав ураженим.
У наступному уривку вже сам артист вирішив повеселитися зі співачкою.
"У тебе в с**ях метафан", - вимовив Данилко, дістаючи конфетті з декольте Полякової.
"Дивись-дивись! Під приводом того, що він мене чистить заліз мені в пазуху і помацав", - тут же похвалилася співачка.
У цей момент Олег Винник виглядав приреченим і змученим.
Нагадаємо, глядачі шоу "Маска" озвучили, хто ховається в костюмі Тигра.
Як повідомляла Politeka, Полякова зганьбилася перед Данилко на шоу «Маска».
Також Politeka писала, що Андрій Данилко присоромив Полякову і шльопнув Настю Каменських.