Співачка Оля Полякова вразила Андрія Данилка та Олега Винника своїми новими витівками на шоу «Маска» на очах у глядачів.

Як пише Politeka.net, відео з добіркою кумедних кадрів з'явилося на сторінці проекту в Instagram. Як відомо, Полякова, Данилко, Винник, Настя Каменських і Дзідзьо виконують ролі зіркових детективів у шоу «Маска». При цьому знаменитості не тільки відгадують учасників, а й постійно жартують між собою.

Так, у новому випуску Полякова відзначиться відразу декількома витівками.

В одному з опублікованих уривків мова зайшла про незвичайні експерименти з їжею.

"Я теж їв котячий корм", - зізнався ведучий шоу Володимир Остапчук.

"Я їв не сухий, я їв консерву!",- відповів Дзідзьо.

Полякова також вирішила "вставити свої п'ять копійок":

"А я ще й на лоток ходила", - вимовила співачка, злегка сідаючи в своєму рожевому костюмі з заячими вушками.

Сидячий поруч Андрій Данилко виглядав ураженим.

У наступному уривку вже сам артист вирішив повеселитися зі співачкою.

"У тебе в с**ях метафан", - вимовив Данилко, дістаючи конфетті з декольте Полякової.

"Дивись-дивись! Під приводом того, що він мене чистить заліз мені в пазуху і помацав", - тут же похвалилася співачка.

У цей момент Олег Винник виглядав приреченим і змученим.

Нагадаємо, глядачі шоу "Маска" озвучили, хто ховається в костюмі Тигра.

Як повідомляла Politeka, Полякова зганьбилася перед Данилко на шоу «Маска».

Також Politeka писала, що Андрій Данилко присоромив Полякову і шльопнув Настю Каменських.