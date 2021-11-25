Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка нещодавно знялася в блокбастері "Вічні", вразила фігурою на архівних фото.

Як пише Politeka.net, 46-річна актриса продовжує розбурхувати фантазію шанувальників, незважаючи на те, що давно не з'являється на людях у відвертих нарядах. Однак на фан-сторінках регулярно публікують її архівні фото, де красуня козиряє своєю неймовірною фігуркою.

Так, на одному з фото Анджеліна Джолі позувала в коротенькому топі і штанях з низькою посадкою. Вона вразила тонкою талією і пишним бюстом. Вигляд у Джолі був дуже зухвалий і спокусливий.

"Ти така гарна", «я люблю тебе мій друг», «З Днем Подяки тебе, красуня», «Ти виглядаєш приголомшливо», «в іншому втіленні я хочу бути цією дуже красивою жінкою, мені подобаються всі її фільми», «зухвала», "хижачка", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що раніше Анджеліна Джолі регулярно брала участь у відвертих зйомках і навіть знімалася у фотосесіях без одягу.

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