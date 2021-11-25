Відома хореограф, зірка і переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка за останній час потрапила відразу в кілька скандалів, показала, як запалює вдома.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Гвоздьової з'явилося кумедне відео, на якому вона влаштувала танцювальну виставу. Артистка вирішила провести конкурс для своїх шанувальників, влаштувавши танці навколо подарунків.

Шанувальники прийшли в захват від танців Гвоздьової.

"Така смішна", "Ілона, ви просто прекрасна без зайвих слів!", "Ілона прекрасна! Танцює класно! Домоглася успіху! Ніхто не перешкода!", "Ілона, ви така запальничка», «з такою не засумуєш», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ілона Гвоздьова стала переможницею "Танців з зірками" в парі з коміком Ігорем Ласточкіним. В одному з сезонів хореограф взяла участь, будучи на останніх місяцях вагітності. У новому сезоні проекту артистка не брала участі, але примудрялася коментувати всі виступи зірок.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова розповіла, чи звуть її в журі "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, Ілона Гвоздьова емоційно звернулася до Аліни Гросу: "Пробач...".

Також Politeka писала, що Гвоздьова вся в блискітках вразила новим образом:"взагалі не схожа на себе".