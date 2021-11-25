Культова співачка Мадонна поділилася емоційним постом після того як зіткнулася з неприємностями, опублікувавши в мережі провокаційні фото.

Як пише Politeka.net, 63-річна зірка виступила проти цензури щодо жіночого тіла. Раніше артистка опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких позувала в спальні в білизні, колготах в сіточку і туфлях на підборах.

Однак, модератори соцмережі порахували знімки занадто відвертими, і заблокували публікацію. В результаті Мадонна довелося перезолювати фото.

"Я публікую фотографії, зняті Instagram без попередження або повідомлення...Причина, яку вони озвучили моїм менеджерам, які не займаються моїм акаунтом, полягала в тому, що була відкрита невелика частина мого соска. Мене досі вражає те, що ми живемо в культурі, яка дозволяє показувати кожен дюйм тіла жінки, крім соска", - обурилася співачка.

Вона звернула увагу на те, що й інші частини тіла жінки можуть бути сексуалізовані, проте тільки соски піддаються такій жорсткій цензурі.

"Дякую за те, що мені вдалося зберегти розум через чотири десятиліття цензури ... сексизму... ейджизму і жінконенависництва", - додала Мадонна, явно роблячи відсилання до американського Дня Подяки.

На фото співачка позувала на ліжку і на підлозі, приймаючи викликають пози. Цього разу вона "прикрила" найінтимніші місця смайликами.

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