Наречена колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу показала "неідеальне" фото в короткій чорній сукні: дівчина поділилася новим знімком в Instagram.

Як пише Politeka.net, нещодавно стало відомо, що колишній чоловік Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій коханій. Дівчину звуть Лілія. Про неї відомо небагато: вона працює візажистом в Києві, виховує маленьку дочку і веде сторінку в Instagram, проте намагається не розповідати там про особисте життя.

Вони з Муратом не коментують свої відносини, проте час від часу діляться спільними фото.

Цього разу Лілія вирішила показати образ, в якому провела вечір. Дівчина поділилася фото, зробленим в одному зі столичних закладів. Лілія стояла на сходинках в короткій чорній сукні, повністю облягає її фігуру.

Образ красуні доповнили чорні колготи, черевики на шпильці і маленька чорна сумочка.

На фото можна помітити невеликий "дефект": знімок був зроблений, коли Лілія піднімала руку, тому вона вийшла змащеною.

"Рука на цьому фото живе своїм життям", - пожартувала в підписі Лілія.

Нагадаємо, екс-чоловік Лорак нарвався на критику за несподіваний кадр з молодою нареченою.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами.

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак на відпочинку з батьком і його нареченою повторила образ своєї мами.