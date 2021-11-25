Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав, як проводить час у Парижі, поки Осадча зайнята роботою в теплих краях.
Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки українського шоу-бізнесу з'явилися яскраві фото з поїздки. Він красувався в Українському домі, розповідаючи про свої пригоди.
"Це садиба, в центрі Парижа, де жив Ален Делон зі своєю першою дружиною Ромі Шнайдер! Тепер тут Український дім. Проходять виставки відомих українських художників і діячів кіно! Всюди лунає Українська мова!",- підписав фото артист.
У коментарях йому залишили масу відгуків.
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"Як приємно", "Круто", "як за мірками українських багатіїв, так дуууже скромно", "Який представницький", "цікаво проводите час", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що дружина Горбунова, телеведуча Катя Осадча полетіла в Дубай. За словами артистки, в теплі краї вона помчала у робочих справах.
Нагадаємо, що Горбунов з сином на руках зворушив українців: "Ось це щастя".
Як повідомляла Politeka, Горбунов похвалився романтичною подорожжю без Осадчої:"Рука сама піднімається...".
Також Politeka писала, що Горбунов засвітився в компанії Астаф'євої, яка вирішила влаштувати провокацію: "що Катя на це скаже?".