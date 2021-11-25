Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як "виховує" нового члена своєї сім'ї.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася милими кадрами в сторіз.

Нещодавно доньці Кухар і її чоловіка Олександра Стоянова виповнилося сім років. З цієї нагоди тато подарував дівчинці цуценя. При цьому він чесно зізнався, що дружина не знала про такий сюрприз і була від нього не в захваті.

Однак, судячи з нових кадрів, Кухар не могла не перейнятися любов'ю до нового члена сім'ї. Спочатку вона поділилася знімком, на якому притискала до себе цуценя.

"Можеш навіть не годувати, тільки візьми на ручки", - підписала фото балерина.

А на наступних кадрах вона побачила, як маленький Тео тягне за стрічку її пуант.

"Так, а чим зайнятий наш солодкий? Тео, ти де це стягнув? Ти балетом хочеш займатися? Іди сюди! Він же мокрий! Навіщо він тобі потрібен, признавайся? Балетом будеш займатися?",- жартома поцікавилася у цуценя Кухар.

Вона тут же спробувала повернути собі взуття.

"Віддай мамі пуант! Все взуття поховала, про пуанти забула", - звернулася балерина до Тео.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала себе в несподіваному амплуа.

Як повідомляла Politeka, Кухар показала незвичну сторону своєї роботи, вразивши українців.

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина поклала око на крісло судді" Танців з зірками " Кухар.