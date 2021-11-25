Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як "виховує" нового члена своєї сім'ї.
Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася милими кадрами в сторіз.
Нещодавно доньці Кухар і її чоловіка Олександра Стоянова виповнилося сім років. З цієї нагоди тато подарував дівчинці цуценя. При цьому він чесно зізнався, що дружина не знала про такий сюрприз і була від нього не в захваті.
Однак, судячи з нових кадрів, Кухар не могла не перейнятися любов'ю до нового члена сім'ї. Спочатку вона поділилася знімком, на якому притискала до себе цуценя.
"Можеш навіть не годувати, тільки візьми на ручки", - підписала фото балерина.
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А на наступних кадрах вона побачила, як маленький Тео тягне за стрічку її пуант.
"Так, а чим зайнятий наш солодкий? Тео, ти де це стягнув? Ти балетом хочеш займатися? Іди сюди! Він же мокрий! Навіщо він тобі потрібен, признавайся? Балетом будеш займатися?",- жартома поцікавилася у цуценя Кухар.
Вона тут же спробувала повернути собі взуття.
"Віддай мамі пуант! Все взуття поховала, про пуанти забула", - звернулася балерина до Тео.
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала себе в несподіваному амплуа.
Як повідомляла Politeka, Кухар показала незвичну сторону своєї роботи, вразивши українців.
Також Politeka писала, що Ксенія Мішина поклала око на крісло судді" Танців з зірками " Кухар.