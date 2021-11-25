Колишня підопічна музиканта і продюсера Дмитра Монатіка, екс-учасниця "Танців з зірками", українська співачка Ліда Лі показала кадри з нового кліпу.
Як пише Politeka.net, не так давно Ліда Лі пішла у вільне плавання, зовсім недовго пробувши в продюсерському центрі Монатіка. Вона встигла взяти участь у кількох відомих телепроектах, продовжуючи активно будувати сольну кар'єру.
На свіжих кадрах вона постала в пристрасному образі, позуючи на тлі червоної тканини.
"Прем'єра "On Fire" is coming! Вже завтра... хвилюванню немає меж! Залишайте ❤ в коментарях, давайте оточимо все навколо любов'ю і вогнем!",- підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Не томіть вже", "цю пісню чекала як тільки в live почула", "Ліда, дуже чекаю пісню. Хорошої прем'єри. Любимо", «незважаючи ні на що, всі рухи тепер он фаааер», «коли серце у вогні і вогонь у серці», "чекаю, запалимо танцполи і не тільки", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Lida Lee розповіла, що творилося за лаштунками після їх вильоту з танцювального шоу: "Плакали всі, крім...".
Як повідомляла Politeka, Lida Lee в білосніжному піджаку вразила українців:"не просто витівка".
Також Politeka писала, що Ліда Лі показала ефектні образи для "Танців з зірками":"пристрасть і пасадобль".