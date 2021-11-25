Відома українська актриса Ольга Сумська захопилася своїм перевтіленням перед черговими зйомками і похвалилася результатом на камеру.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram.

Зараз Сумська продовжує зніматися в багатьох проектах, а також виступає на сцені театру з різними виставами. Актриса вже давно звикла до такого режиму життя, проте іноді не може втриматися від того, щоб не захопитися своїм перетворенням для зйомок.

Цього разу знаменитість показала себе в гримерці. Її природна краса була вміло підкреслена простим, але від цього не менш ефектним макіяжем з акцентом на очі і легким блиском на губах.

Зірка була в картатому піджаку, під яким проглядала джинсова сорочка і біла водолазка.

Волосся вільно спадали на її плечі легкими локонами.

"Бачите? Такий стильочок ... чудово!",- вимовляє актриса.

Вона показала майстра, який працював над її зовнішнім виглядом, і подякувала йому за вийшла красу.

"Руки майстра бояться, розумієш?",- розсміялася Сумська.

Нагадаэмо, 55-річна Сумська Ольга без косметики та фотошопу показала, як виглядає.

Як повідомляла Politeka, Сумська показала красуню-доньку від Борисюка: на кого схожа спадкоємиця української "Роксолани".

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