Відома українська актриса Ольга Сумська захопилася своїм перевтіленням перед черговими зйомками і похвалилася результатом на камеру.
Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram.
Зараз Сумська продовжує зніматися в багатьох проектах, а також виступає на сцені театру з різними виставами. Актриса вже давно звикла до такого режиму життя, проте іноді не може втриматися від того, щоб не захопитися своїм перетворенням для зйомок.
Цього разу знаменитість показала себе в гримерці. Її природна краса була вміло підкреслена простим, але від цього не менш ефектним макіяжем з акцентом на очі і легким блиском на губах.
Зірка була в картатому піджаку, під яким проглядала джинсова сорочка і біла водолазка.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Помер колишній мер Києва Омельченко: перші подробиці
Фура влетіла в маршрутку з людьми: кадри масових аварій в Одесі
Переможця Холостячки "розкусили" після знайомства Огневич з його батьками: "Пора завершувати шоу"
Штраф до 5100 гривень з конфіскацією: в Україні набув чинності новий закон, подробиці
Волосся вільно спадали на її плечі легкими локонами.
"Бачите? Такий стильочок ... чудово!",- вимовляє актриса.
Вона показала майстра, який працював над її зовнішнім виглядом, і подякувала йому за вийшла красу.
"Руки майстра бояться, розумієш?",- розсміялася Сумська.
Нагадаэмо, 55-річна Сумська Ольга без косметики та фотошопу показала, як виглядає.
Як повідомляла Politeka, Сумська показала красуню-доньку від Борисюка: на кого схожа спадкоємиця української "Роксолани".
Також Politeka писала, що 54-річна Сумська похвалилася своїми дочками-красунями від різних чоловіків.