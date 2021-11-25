Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна вразила розкішним образом у червоній сукні на новому знімку для свого Instagram.

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна продемонструвала свою фатальну сторону в новому образі.

Як відомо, не так давно сім'я Бабкіних опинилася в центрі скандалу після того як правда про зради Сергія спливла назовні. Музикант сам зізнався, що зрадив дружині з сотнею повій. Пара не посоромилася розповісти цю історію на камеру, після чого Сніжана заявила, що прощає чоловіка заради збереження сім'ї.

Зараз Бабкіна проводить марафони для жінок, на яких вчить їх будувати щастя в особистому житті. Вона також активно веде свою сторінку в Instagram.

У новому пості Сніжана вирішила показати себе в образі фатальної красуні. Вона позувала в яскраво-червоній шовковій сукні з великим чорним поясом, який підкреслював талію. Спідниця вбрання з одного боку трохи задралася, кокетливо привертаючи увагу до стрункої ніжки красуні.

Шанувальник Бабкіної не змогли пройти повз цей пост.

"Вогонь", "Сніжинка", "Шикарна! Щедра! Добра! Найулюбленіша! Наша Снежаночка", "Богиня", "Супер", "Ого! Люблю - не можу", "Хм... Нарешті одягнена... І не просто одягнена... А пристойно одягнена", - пишуть люди.

Нагадаємо, сім'я Сергія Бабкіна після скандалу зі зрадами похвалилася ідилією.

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна після зрад чоловіка заговорила про проблему, здатної зіпсувати життя.

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна після зрад чоловіка зізналася йому в почуттях на публіці.