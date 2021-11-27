Відомий український співак, лідер колективу DZIDZIO (Михайло Хома) розповів подробиці свого розлучення зі співачкою SLAVIA (Ярослава Притула).

Михайло Хома і Ярослава Притула офіційно оформили шлюб в 2013 році після тривалих відносин. А в 2021 році пара заявила про розлучення, сколихнувши громадськість. У новому інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" DZIDZIO розповів нові подробиці ситуації.

DZIDZIO головною причиною розлучення називає те, що вони з часом були занадто різними.

"Я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Слава, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою". Тому, набравшись сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент у моєму житті. Це неправильно – жити у отруєному стані. І самому кислим ходити, вічно додому не хочу, і їй зіпсувати життя», – розповів артист.

DZIDZIO упевнений, що рішення про розлучення було найправильнішим моментом в його житті.

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