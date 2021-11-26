Скандал у родині відомого українського співака Віктора Павлика набирає обертів-нинішня дружина артиста Катерина Репяхова вирішила подати до суду на його третю дружину Ларису Созаєву.

Як пише Politeka.net, про це 27-річна Катерина Репяхова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Репяхова показала відео, в якому Лариса Созаєва її ображає.

"Ти дуже нахабна тварюка. Ти холоднокровна тварюка. Ти готувалася до весілля абсолютно спокійно, коли мій син помирав. Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила, що я найняла ботів. Навіщо мені це робити? Залиш мене в спокої. Ти мені не потрібна", - говорила Созаєва.

Катерина Репяхова відповіла, що коли вони з Віктором Павликом готували весілля Паша був у ремісії.

Зазначимо, син артиста від третьої дружини Павло Павлик помер після двох років боротьби з онкологічним захворюванням в серпні 2020 року у віці 21 року.

Також Катерина Репяхова повідомила, що знайшла адвоката і має намір притягнути Созаєву до відповідальності в суді за образи на її адресу.

Раніше Катерина заявила, що її блог в Instagram намагаються знищити і тонко натякнула, хто за цим стоїть.

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