Український співак Макс Барських, який нещодавно став володарем російської музичної премії, зняв досить незвичайний кліп з Аланом Бадоєвим.

Макс Барських після невеликої перерви вирішив випустити оригінальний кліп "Tequila Sunrise", який став другим англомовним треком з майбутнього альбому музиканта. На ютуб-каналі виконавця також з'явився короткий опис його роботи.

П'янкі гітарні рифи, смілива лірика і пристрасне contemporary — такий рецепт нової роботи Барських, який вирішив показати нову сторону себе. З новим звучанням Барських також оновив і танцювальний стиль.

За словами Алана Бадоєва, в цьому кліпі було прийнято рішення поєднати кіно і театральне оповідання. Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться в пісні.

"Можна слухати нескінченно!; Думала все, більше хітів в цьому році не буде, але Макс порадував; дорогий Макс! Чекаємо з нетерпінням цю бомбу!!!🔥 🔥 ; Це бомба, Браво всій команді, шедевр. Ти Найкращий співак. Із задоволенням слухаю всі пісні; 🔥нарешті колишній Макс повертається, без будь-якої награно-маскарадної клоунади!)) » - пишуть фанати.

Нагадаємо, нещодавно артист став переможцем премії MTV Europe Music Award в номінації Best MTV Russia Act.

Макс Барських відвідав церемонію вручення премії в Будапешті. На своїй сторінці співак показав фото, на яких позував зі своєю статуеткою.

Нагадавши, ведучий" Танців з зірками " Барських без сорочки вразив накачаним тілом.

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