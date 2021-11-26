Відомий український актор Остап Ступка поділився важкими спогадами про останні дні життя свого батька, легендарного артиста Богдана Ступки.

Як повідомляє Politeka.net, про це Остап Ступка розповів в Інтерв'ю ЖВЛ.

"Термінового його переправили в Мюнхен. Ми полетіли разом з ним і були весь час там. Вже потім і Дмитро прилітав, ми з Іриною полетіли, мама прилетіла. Ми всі там були звичайно. Одна операція була, друга операція була", - розповів актор.

Остап Ступка додав, що, незважаючи на свій стан, Богдан Ступка намагався допомагати іншим і цікавився справами театру.

"Він був оптимістичний завжди, оптимістичною людиною, але я просто бачив його очі… коли людина усвідомлює певні речі, незворотні… це такі штуки, тяжкі, звичайно", - розповів актор.

Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року у віці 70 років. Тоді Остап Ступка повідомив, що причиною смерті став серцевий напад на тлі раку кісток.

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