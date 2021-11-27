Дружина відомого артиста і актора з "Квартал 95" Степана Казаніна - Наталя розповіла, де вони "втратили" старшого сина.

Як передає Politeka.net, Степан (Сергій) Казанін є популярним актором "Квартал 95" і ведучим. Він, як і багато коміків, прославився завдяки своїй участі у КВН, після чого, почав світитися в багатьох гумористичних проектах. Артист вже 28 років у шлюбі з дизайнером Наталією.

Так, цього разу дружина артиста опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Наталія і Степан Казаніни позують на фото разом зі своїм молодшим сином - Петром.

У коментарях під фото запитали, де ж старший син Казаніна - Степан.

Дружина артиста "Квартал 95" зізналася, що старший син Степан Казанін навчається в Москві.

"Старший у нас в Москві навчається. Складно зловити на фотосесію", - розповіла Наталя.

Нагадаємо, що Степан Казанін розповідав Каті Осадчій в "Світському житті", що відправив старшого сина вчитися в Москву на математичний факультет.

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