Телеведуча Катя Осадча, яка народила три місяці тому третю дитину, похвалилася фігурою в купальнику, позуючи на пляжі в ОАЕ.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою. У зірки є троє синів-19-річний Ілля, якого знаменитість народила від першого шлюбу, а також 4-річний Іван і 3-місячний Данило, яких Катя народила від чоловіка Юрія Горбунова. А днями Осадча полетіла в ОАЕ, поки зірковий чоловік відправився в Париж. І Катя вирішила в Instagram показати, як виглядає в купальнику після недавніх пологів.

На фото Осадча була в чорному міні-купальнику, позуючи на пляжі. Зірка поділилася кількома знімками, показавши себе у всій красі.

"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати, чудеса не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала зірка під фото.

"Відмінно", - написала Леся Нікітюк.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Неймовірний колір води", " троє діток. Ідеальна фігура", " Катя, нічого зайвого немає. Ви в прекрасній формі", " як, як можна виглядати так круто після пологів?", "Судячи по фігурі. Дітей вам лелека принесла".

Нагадаємо, Горбунов показав, як сьогодні виглядає місце загибелі принцеси Діани

А ще Politeka писала, що Юрій Горбунов показав, як проводить час у Парижі, поки Осадча працює

Також Politeka повідомляла, що Осадча з Горбуновим покинули Україну, роз'їхавшись в різні боки



