У мережі показали анонс нового випуску шоу "Україна має талант", в якому з'явився давній суперник члена журі Євгена Кота.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі програми "Україна має талант" опублікували відео, яке є анонсом нового випуску шоу. У ньому крім заклинателів собак і повітряних чарівників можна побачити цікавого учасника. Це танцюрист Олександр Лещенко, який був суперником судді Євгена Кота в шоу "Танцюють всі" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У ролику показали фрагменти виступу Лещенка і реакцію на нього Євгена Кота. "Обскакав мене в першому сезоні "Танцюють всі", - коротко прокоментував суддя талант-шоу.

Відзначимо, що Євген Кот брав участь не тільки в шоу "Танцюють всі", але і переміг в "Танцях з зірками", де був партнером актриси Ксенії Мішиної. Власне, разом з Мішиною він зараз сидить у журі програми "Україна має талант". Також за суддівським столом в новому сезоні проекту до них приєднався комік і телеведучий Сергій Притула.

Нагадаємо, Дружина Жені Кота з'явилася на "Україна має талант", Притула мовчати не став: "Навіщо вона сюди прийшла?".

Як повідомляла Politeka, "Україна має талант", двійник знаменитого співака замахнувся на серце "Холостячки" Мішиної: "Еллерт, Елвіс...".

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