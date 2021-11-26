"Правильно ось так"

Відомий український ведучий Володимир Остапчук знову висміяв повчання своєї колеги Ольги Фреймут, яка намагається навчати українців хорошим манерам.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився в Instagram новим жартівливим відео.

Фреймут відома своєю любов'ю до дотримання правил етикету. Вона намагається поширювати свої знання, записуючи для українців повчальні відео. Остапчук вже кілька разів знімав пародії на такі ролики ведучої, і не став упускати можливості зробити це ще раз.

У новому відео Фреймут показувала, як правильно цілуватися при зустрічі. У своїй версії ролика Остапчук не став відставати.

"Як правильно цілуватися при зустрічі? Ні-ні-ні", - вимовляє ведучий, тричі цілуючи в щоку свою дружину, Христину Гірняк.

Потім він показав "правильний" варіант.

"Правильно цілуватися ось так", - вимовив ведучий і облизав щоку дружини, змусивши її розсміятися.

Українці тут же відреагували на його відео.

"Ну свою, можна і так", "у нас в Умані всі так вітаються", "Як правильно піднімати настрій? Подивитися Вову Остапчука!", "фуххх убило просто", "Хахаххаахх, мені подобається, такий метод", - пишуть люди.

Нагадаємо, Остапчук змінив зачіску заради шоу "Маска", здивувавшись своєму новому вигляду.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук зганьбився в гостях у суворої Олі Фреймут.

Також Politeka писала, що Фреймут порекомендувала втомленим українцям не з'являтися на людях.