Українська співачка Злата Огневич, що стала головною героїнею шоу» Холостячка", підігріла інтригу до фіналу і опублікувала цікавий кадр з церемонії перед випуском нового ефіру.

Перед стартом чергового ефіру, Злато вирішила показати яскравий образ для церемонії і заодно підігріти інтерес до випуску. Зовсім небагато залишилося до фіналу, тому співачка намагається всіляко уникати питань про переможця, але розмірковує про відносини.

"Всього лише ДВА випуски Холостячки і фінал 🌹 хто ж він? Я зроблю помилку або зроблю вірний вибір? Повірте, історія моя зворушлива, красива і драматична. Вже не терпиться поділитися з Вами 💋 » - висловилася Огневич в яскравому образі.

Шанувальники поспішили відповісти на образ і роздуми Золотий:

"Злату і Діму чекаю; Максим Тарапата❤️; Максим кращий; Злата + Свечкоренко - і буде все; дуже цікаво,!!! Я За Андрія😍!; Нікого чи що?))); За Макса); а от щодо драматичності цікаво... надеюсь сподіваюся, ви зробите вірний вибір, серцем 🔥; Максим топ обожнюю його😽 💘; Діма кращий, але він для іншої жінки. Златі потрібен піар.. і все, дуже шкода; Діму оберіть і буде вам щастя ❤️; Андрія треба було обирати! Він найкращий був би чоловік!!!».

Також раніше Злато поділилася досить сміливими кадрами на своїй сторінці в Instagram, і зробила цікаве зізнання.

"Кожна зустріч-невипадкова. Я вірю в тяжіння людей і крутий результат, який виникає після такого тяжіння», - зазначила Злата Огневич.

Також Злата Огневич розповіла, про те, як приймає рішення.

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