Співачка Христина Соловій, яка полюбилася публіці після участі в шоу "Голос країни", де вона була фавориткою фронтмена "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука, показала ефектний образ поруч з Сашею Чемеровим.

Як пише Politeka.net, колишній учасник гурту Димна суміш та Соловій 26 листопада представили спільну пісню «Біжи, тікай», яку написав Чемеров. Композиція присвячена нездоровим відносинам, які приносять біль.

З нагоди прем'єри Соловій поділилася в своєму Instagram спільними фото з Чемеровим. На фото співак позував у простому чорному костюмі і білій футболці. Христина ж вибрала ефектне вузьке чорне плаття на тонких бретельках. На одному зі знімків вона млосно підняла його спідницю, злегка відхилившись назад.

Образ співачки доповнила романтична укладка з легкими хвилями і макіяж з червоною помадою.

"Ми немов позбавлені небес", - підписала кадри Соловій.

Шанувальники співачки тут же відреагували.

"Це Іво Бобул?", "Дуже круто", "дуже крута пісня. Бомбічний дует", "яка ж...", "радий, що Саша активно зайнявся розкруткою своєї кар'єри, замість продюсування інших", "дуже зачепило", - пишуть люди.

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