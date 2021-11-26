Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила нову пісню" Я не твоя перша", вирішила показати незвичний осінньо-зимовий образ для прогулянки.

Надя Дорофєєва практично кожен день показує в мережі різні кадри і не забуває інтригувати своїми нарядами. Цього разу в Instagram Дорофєєва показала оригінальну куртку з незвичайним дизайном.

"Захоплююся українськими брендами і тим, якими темпами вони розвиваються. Це вже не просто історія про моду, це бренди зі своїми цінностями і важливими місіями. Українська мода з кожним роком стає екологічніше, стійкіше, якісніше, технологічніше...подивіться тільки, що творять! Один бренд придумав куртку, в якій є вбудований перекладач, гарнітура, щоб слухати музику, захист даних і купа різних інноваційних штук 🙆 " ділиться думками Надя під кадром.

Шанувальники обговорили образ виконавиці:

"Дай куртку! Вона класна!🔥 ; Пальто з перекладачем. фантастика, так що якщо я зустрінуся з тобою і говорю по-італійськи, ти мене розумієш клас❤️класно, що мода не стоїть на місці і з кожним роком з'являється щось цікавеньке😍; ця куртка😍; несподівано, але приємно бачити такі зміни».

Раньше Надя Дорофєєва випустила нову пісню" Я не твоя перша", яка є кавер-версією хіта групи t.A.T.u"Подаруй мені любов". Зірка вже опублікувала mood-відео на пісню, яке опублікувала у себе на Ютубі. Зараз багато хто обговорює виконання зірки в такому стилі.

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