Відомий український співак DZIDZIO (справжнє ім'я Михайло Хома) зізнався, що одного разу став жертвою шахраїв і "попав" на велику суму грошей.

Як пише Politeka.net, неприємною історією Виконавець поділився у програмі «Зірковий шлях». Артист розповів про своє ставлення до соціальних мереж і про те, що в основному у нього хороші взаємини зі своїми передплатниками. Однак, іноді серед них трапляються і непорядні люди.

За словами Дзідзьо, одного разу він попався на вудку шахраїв: для маніпуляції вони використовували історію з дитиною.

"Були такі, що мене розводили на гроші. Маніпулювали, що народилася дитина: «позич» спочатку одну суму, потім другу, потім в 2 рази більше, ніж попередні два рази. Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся. Якщо я дам, то дитина виживе. Я віддав для того, щоб врятувати життя дитини", - зізнався співак.

Дзідзьо додав, що шахраї були його давніми знайомими. Це були люди, яких він знав по своєму фан-клубу.

Артист додав, що після цієї історії більш обережний з позичанням грошей.

Нагадаємо, Настю Каменських ледь напад не вистачив через витівку Дзідзьо на шоу "Маска".

Як повідомляла Politeka, DZIDZIO пояснив, чому відтягував розлучення зі Slavia.

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