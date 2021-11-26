Відомий український співак Олександр Пономарьов спантеличив своїх шанувальників дивним зауваженням про бджіл і мух, опублікованим в Instagram.
Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом ввечері в п'ятницю.
Пономарьов опублікував фото, на якому виглядав стильно і впевнено. Співак позував у чорних брюках і сорочці, а також білому піджаку, який на контрасті з рештою одягу надавав його образу родзинку.
Артист стояв, засунувши руку в кишеню і спокійно посміхаючись. Однак, незважаючи на добродушний вигляд і розслаблену позу, послання виконавця спантеличило його фанатів.
"Добрий вечір! Бажаю нам всім не бути мухами, а бути бджолами", - написав Пономарьов.
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У коментарях зазначили, що такі слова явно на щось натякають.
"Такі побажання просто так не виникають...Там повинна бути причина. Все хорошо?", - написала одна з прихильниць артиста.
"У мене так, слава Богу!", - відповів Пономарьов.
Інші коментатори також відреагували.
"Красивий", "Кращий", "Мухи окремо – борщ окремо!", "Супер-мен", "ви шикарні", "молодець", - пишуть люди під постом артиста.
Нагадаємо, Пономарьов показав сина-красеня від екс-дружини, яка на 13 років його молодша.
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