Відомий український співак Олександр Пономарьов спантеличив своїх шанувальників дивним зауваженням про бджіл і мух, опублікованим в Instagram.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом ввечері в п'ятницю.

Пономарьов опублікував фото, на якому виглядав стильно і впевнено. Співак позував у чорних брюках і сорочці, а також білому піджаку, який на контрасті з рештою одягу надавав його образу родзинку.

Артист стояв, засунувши руку в кишеню і спокійно посміхаючись. Однак, незважаючи на добродушний вигляд і розслаблену позу, послання виконавця спантеличило його фанатів.

"Добрий вечір! Бажаю нам всім не бути мухами, а бути бджолами", - написав Пономарьов.

У коментарях зазначили, що такі слова явно на щось натякають.

"Такі побажання просто так не виникають...Там повинна бути причина. Все хорошо?", - написала одна з прихильниць артиста.

"У мене так, слава Богу!", - відповів Пономарьов.

Інші коментатори також відреагували.

"Красивий", "Кращий", "Мухи окремо – борщ окремо!", "Супер-мен", "ви шикарні", "молодець", - пишуть люди під постом артиста.

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