Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець покрасувалася на камеру новою стрижкою, показавши, як тепер виглядає у своєму повсякденному образі.

Як пише Politeka.net, 18-річна Маша Кравець поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, дівчина вже давно не живе з батьками, замість цього знімаючи житло з подругою. Як розповідала Кравець, вона сама запропонувала дочці з'їхати, коли вони з чоловіком дізналися, що у них народяться двійнята, а місця в квартирі було мало.

Маша всерйоз захоплюється танцями, і періодично публікує в соцмережах відео зі своїми виступами. Нещодавно дівчина перефарбувалася в чорний колір і зробила собі пірсинг в носі.

Однак, на цьому її експерименти із зовнішністю не закінчилися. На нових знімках Кравець-молодша покрасувалася своїм недавно відстриженим чубчиком.

На фото Маша сиділа перед камерою в стильній червоній сорочці. Її волосся було зібране у високий хвіст, який доповнювала чубчик.

Підписники дівчини не змогли пройти повз.

"Ай яка", "красуня така", "Краща", "прекрасна", "чубчик так личить", "тобі личить така зачіска", "нереально", "шалено личить чубчик", - пишуть люди.

Нагадаємо, 18-річна дочка Кравець після пірсингу влаштувала ще один експеримент із зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, дочка Кравець з "Квартал 95" вразила досягненнями в новому хобі.

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