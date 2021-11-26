Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець покрасувалася на камеру новою стрижкою, показавши, як тепер виглядає у своєму повсякденному образі.
Як пише Politeka.net, 18-річна Маша Кравець поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, дівчина вже давно не живе з батьками, замість цього знімаючи житло з подругою. Як розповідала Кравець, вона сама запропонувала дочці з'їхати, коли вони з чоловіком дізналися, що у них народяться двійнята, а місця в квартирі було мало.
Маша всерйоз захоплюється танцями, і періодично публікує в соцмережах відео зі своїми виступами. Нещодавно дівчина перефарбувалася в чорний колір і зробила собі пірсинг в носі.
Однак, на цьому її експерименти із зовнішністю не закінчилися. На нових знімках Кравець-молодша покрасувалася своїм недавно відстриженим чубчиком.
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На фото Маша сиділа перед камерою в стильній червоній сорочці. Її волосся було зібране у високий хвіст, який доповнювала чубчик.
Підписники дівчини не змогли пройти повз.
"Ай яка", "красуня така", "Краща", "прекрасна", "чубчик так личить", "тобі личить така зачіска", "нереально", "шалено личить чубчик", - пишуть люди.
Нагадаємо, 18-річна дочка Кравець після пірсингу влаштувала ще один експеримент із зовнішністю.
Як повідомляла Politeka, дочка Кравець з "Квартал 95" вразила досягненнями в новому хобі.
Також Politeka писала, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" показала стильний образ, надівши осіннє пальто.