Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука розповіла про свою "втечу" з міста з подругами, і зізналася, що допомагає їй розслабитися.

Як пише Politeka.net, нотаріус і блогерка Христина Гірник поділилася одкровенням про свої звички в новому пості в Instagram.

Дружина Остапчука зізналася, що не боїться самотності.

"Так!!! Я з тих!!!

* Я спокійно можу подорожувати одна в іншу країну!
* З легкістю можу пообідати або повечеряти одна в ресторані!
* Сходити в кіно одній-легко!", - написала Гірник.

Однак вона зазначила, що цього разу вирішила вибратися за місто все ж не одна, а в компанії своїх подружок.

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Кристина Горняк

"Ми зібралися з подругами на дівич-вечір в сосновому лісі!
Попереду у нас насичена програма:

- свіже повітря;
-масаж;
- лазневі процедури;
- вечеря біля каміна з келихом вина і розмови про секретне!

Що ще треба для перезавантаження?! ні-чо-го!",- зазначила Христина.

Вона поділилася атмосферним відео, на якому показала, як сидить на веранді, загорнувшись в ковдру, і п'є чай.

Нагадаємо, ведучий "Маски" і "Співають всі" Остапчук в обновках викликав заздрість у своєї дружини.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука здивувала виглядом на старих фото.

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