Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука розповіла про свою "втечу" з міста з подругами, і зізналася, що допомагає їй розслабитися.
Як пише Politeka.net, нотаріус і блогерка Христина Гірник поділилася одкровенням про свої звички в новому пості в Instagram.
Дружина Остапчука зізналася, що не боїться самотності.
"Так!!! Я з тих!!!
* Я спокійно можу подорожувати одна в іншу країну!
* З легкістю можу пообідати або повечеряти одна в ресторані!
* Сходити в кіно одній-легко!", - написала Гірник.
Однак вона зазначила, що цього разу вирішила вибратися за місто все ж не одна, а в компанії своїх подружок.
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"Ми зібралися з подругами на дівич-вечір в сосновому лісі!
Попереду у нас насичена програма:
- свіже повітря;
-масаж;
- лазневі процедури;
- вечеря біля каміна з келихом вина і розмови про секретне!
Що ще треба для перезавантаження?! ні-чо-го!",- зазначила Христина.
Вона поділилася атмосферним відео, на якому показала, як сидить на веранді, загорнувшись в ковдру, і п'є чай.
Нагадаємо, ведучий "Маски" і "Співають всі" Остапчук в обновках викликав заздрість у своєї дружини.
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