"Що ще треба для перезавантаження?"

Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука розповіла про свою "втечу" з міста з подругами, і зізналася, що допомагає їй розслабитися.

Як пише Politeka.net, нотаріус і блогерка Христина Гірник поділилася одкровенням про свої звички в новому пості в Instagram.

Дружина Остапчука зізналася, що не боїться самотності.

"Так!!! Я з тих!!!



* Я спокійно можу подорожувати одна в іншу країну!

* З легкістю можу пообідати або повечеряти одна в ресторані!

* Сходити в кіно одній-легко!", - написала Гірник.

Однак вона зазначила, що цього разу вирішила вибратися за місто все ж не одна, а в компанії своїх подружок.

"Ми зібралися з подругами на дівич-вечір в сосновому лісі!

Попереду у нас насичена програма:



- свіже повітря;

-масаж;

- лазневі процедури;

- вечеря біля каміна з келихом вина і розмови про секретне!



Що ще треба для перезавантаження?! ні-чо-го!",- зазначила Христина.

Вона поділилася атмосферним відео, на якому показала, як сидить на веранді, загорнувшись в ковдру, і п'є чай.

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